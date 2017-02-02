Meridian vs. Burlington-Edison basketball gallery

Burlington-Edison defeated Meridian 77-47 on Thursday, Feb. 2, in Burlington.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Burlington-Edison defeated Meridian 77-47 on Thursday, Feb. 2, in Burlington.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Burlington-Edison defeated Meridian 77-47 on Thursday, Feb. 2, in Burlington.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Burlington-Edison defeated Meridian 77-47 on Thursday, Feb. 2, in Burlington.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Burlington-Edison defeated Meridian 77-47 on Thursday, Feb. 2, in Burlington.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Burlington-Edison defeated Meridian 77-47 on Thursday, Feb. 2, in Burlington.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Burlington-Edison defeated Meridian 77-47 on Thursday, Feb. 2, in Burlington.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Burlington-Edison defeated Meridian 77-47 on Thursday, Feb. 2, in Burlington.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Burlington-Edison's Annaleis Reyes, left, and Meridian's Kyrin Baklund race after a loose ball on Thursday, Feb. 2, in Burlington. Burlington-Edison defeated Meridian 77-47.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Meridian's Kiana Gray shoots the ball during a 77-47 loss to Burlington-Edison on Thursday, Feb. 2, in Burlington.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com