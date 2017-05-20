Meridian vs. Seattle Christian baseball gallery

Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Seattle Christian defeated Meridian 6-4 in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Meridian's Bryson Hickok fields the ball during a 1A state regional playoff game against Seattle Christian on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Meridian's Cole Weidkamp tags Seattle Christian's Josh Mears out at third base during a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com
Meridian's Simon Burkett pitches during a 6-4 loss to Seattle Christian in a 1A state regional playoff game on Saturday, May 20, at Volunteer Park in Anacortes.
Evan Abell
eabell@bhamherald.com